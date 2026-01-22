Η μαγειρική του κυνηγιού: σίτεμα, μαρινάρισμα και ζουμερό αποτέλεσμα
Η μαγειρική του κυνηγιού: σίτεμα, μαρινάρισμα και ζουμερό αποτέλεσμα
Για κάθε γευσιγνώστη, τα πιο γαστρονομικά ενδιαφέροντα κρεατικά και πουλερικά είναι τα άγρια θηράματα, σωστά μαγειρεμένα
Όταν αναφερόμαστε, λοιπόν, στο κυνήγι, έχουμε στο νου μας πληθωρικές, έντονες γεύσεις, γεμάτες προσωπικότητα. Γεύσεις που επιβάλλονται σε πλούσιες σάλτσες και μπαχάρια. Γεύσεις που αναζητούν τα πιο μεστά κόκκινα κρασιά. Γεύσεις υπέροχες, αλλά δύσκολες, που απαιτούν ώριμους γαστρονομικά συνδαιτυμόνες για να τις εκτιμήσουν.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα