Η μαγειρική του κυνηγιού: σίτεμα, μαρινάρισμα και ζουμερό αποτέλεσμα

Όταν αναφερόμαστε, λοιπόν, στο κυνήγι, έχουμε στο νου μας πληθωρικές, έντονες γεύσεις, γεμάτες προσωπικότητα. Γεύσεις που επιβάλλονται σε πλούσιες σάλτσες και μπαχάρια. Γεύσεις που αναζητούν τα πιο μεστά κόκκινα κρασιά. Γεύσεις υπέροχες, αλλά δύσκολες, που απαιτούν ώριμους γαστρονομικά συνδαιτυμόνες για να τις εκτιμήσουν.