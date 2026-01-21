Ο ωφέλιμος κουρκουμάς σε 13 απολαυστικές και εύκολες συνταγές

Σύμφωνα με διάφορες μελέτες, η κουρκουμίνη διαθέτει ισχυρές αντιφλεγμονώδεις και αντιοξειδωτικές ιδιότητες. Επιπλέον, συμβάλλει στη μείωση της αποθήκευσης λίπους στον οργανισμό, ενώ αυξάνει τα επίπεδα της ορμόνης BDNF (εγκεφαλικός νευροτροφικός παράγοντας -Brain Derived Neurotrophic Factor), η οποία σχετίζεται με τη μνήμη και τη διάθεση. Τι καλύτερο, λοιπόν, από το να εντάξουμε στο εβδομαδιαίο μενού μας συνταγές που περιέχουν αυτό το τόσο πολύτιμο συστατικό.