Τάσος Μαντής και Άλεξ Μουρίδης επιστρέφουν στη Στέγη και μάς μιλούν για το Amphibian, το νέο τους εστιατόριο
Ο Τάσος Μαντής και ο Άλεξ Μουρίδης μιλούν στο Cantina για το Amphibian, το νέο τους εστιατόριο και την επιστροφή τους στη Στέγη.

Όταν ο σεφ Τάσος Μαντής  και ο Άλεξ Μουρίδης -συνέταιρός του στο Soil- άρχισαν να αναζητούν τον χώρο που θα φιλοξενούσε το νέο τους εγχείρημα, δεν φαντάζονταν ότι η απάντηση θα τους περίμενε σε ένα τόσο γνώριμο –και ταυτόχρονα φορτισμένο– σημείο. «Ψάχναμε αρκετά για να στεγάσουμε το καινούργιο μας project. Μόλις μάθαμε ότι είναι διαθέσιμος ο χώρος στη Στέγη, αμέσως ήρθαμε σε επαφή με τους ανθρώπους», λέει ο Άλεξ. «Θα μπορούσα να πω ότι ήταν κάπως καρμικό. Εδώ γνωριστήκαμε με τον Τάσο».

