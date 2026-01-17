Κεφτεδάκια: Μία αγάπη, 40 διαφορετικές συνταγές – Πώς θα βγαίνουν πάντα αφράτα και ζουμερά
Φτιάχνουμε τα κεφτεδάκια τηγανητά, με κόκκινες και πιο ιδιαίτερες σάλτσες, στον φούρνο, με ζυμαρικά, με όσπρια, πρασοσέλινο. Οι παραλλαγές είναι άπειρες. Εμείς, μαζέψαμε 40 διαφορετικές.
Πώς θα φτιάξουμε τα τέλεια κεφτεδάκια
Τα κεφτεδάκια μπορεί να φαίνονται απλά, αλλά η αλήθεια είναι ότι θέλουν τεχνική για να βγουν πραγματικά τραγανά απ’ έξω και αφράτα από μέσα. Από τον σωστό κιμά και το ζύμωμα μέχρι το τηγάνισμα και τα μικρά μυστικά που κάνουν τη διαφορά, υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες που εγγυώνται επιτυχία. Συγκεντρώσαμε τα βασικά tips που αξίζει να γνωρίζουμε πριν πιάσουμε μπολ και τηγάνι.
Διαβάστε όλες τις συνταγές για κεφτεδάκια στο cantina.protothema.gr
