Πρωτεϊνική μανιταρόπιτα χωρίς φύλλο με 16γρ. πρωτεΐνης το κομμάτι
Πρωτεϊνική μανιταρόπιτα χωρίς φύλλο με 16γρ. πρωτεΐνης το κομμάτι
Μανιταρόπιτα πλούσια σε πρωτεΐνη χωρίς να ξεφεύγει στις θερμίδες. Ένα γευστικό, χορταστικό και όχι ιδιαίτερα παχυντικό γεύμα.
Εκτέλεση
Ψιλοκόβουμε τα μανιτάρια και το κρεμμύδι και τρίβουμε τα καρότα για να τα ετοιμάσουμε.
Διαβάστε αναλυτικά τη συνταγή στο cantina.protothema.gr
Ψιλοκόβουμε τα μανιτάρια και το κρεμμύδι και τρίβουμε τα καρότα για να τα ετοιμάσουμε.
Διαβάστε αναλυτικά τη συνταγή στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα