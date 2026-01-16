Μοσχάρι κατσαρόλας: 5 λάθη που κάνουμε και βγαίνει σκληρό (και πώς να τα αποφύγουμε)

Παρότι πρόκειται για μια κλασική συνταγή, υπάρχουν κάποια συχνά λάθη που μπορούν να επηρεάσουν τη γεύση και την υφή του. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι μικρές αλλαγές, ώστε το φαγητό μας να γίνει το απόλυτο comfort food που θα ενθουσιάσει μικρούς και μεγάλους.