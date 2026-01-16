7 διευθύνσεις για ψαροφαγία στην Αθήνα
7 διευθύνσεις για ψαροφαγία στην Αθήνα
Από πρωτοποριακά concepts μέχρι διαχρονικά εστιατόρια, η ψαροφαγία στην Αθήνα προσφέρει ένα εντυπωσιακό φάσμα εμπειριών
12 με Τόνο
Με μόλις είκοσι θέσεις, χειροποίητα ζυμαρικά και μια φιλοσοφία που βασίζεται στην απλότητα, ο σεφ patron Μιχάλης Κεχαγιόγλου φέρνει την εμπειρία του από την Ελλάδα και το εξωτερικό σε ένα μενού που αλλάζει κάθε δώδεκα ημέρες και περιλαμβάνει πάντα δώδεκα εποχικά πιάτα.
Ελ. Βενιζέλου 125, Νέα Ερυθραία, τηλ. 210 6254204
