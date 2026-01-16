Μπαχαρικά και ξηροί καρποί από το Ιράν - Ποιές είναι οι γεύσεις που ταξιδεύουν παγκοσμίως
CANTINA
Ιράν Μπαχαρικά Ξηροί καρποί

Μπαχαρικά και ξηροί καρποί από το Ιράν - Ποιές είναι οι γεύσεις που ταξιδεύουν παγκοσμίως

Αποξηραμένα φρούτα, μπαχαρικά και ξηροί καρποί Ιράν σε όλο τον κόσμο. Οι εκτάσεις και οι εξαγωγές που διαμορφώνουν μια παγκόσμια αγορά.

Μπαχαρικά και ξηροί καρποί από το Ιράν - Ποιές είναι οι γεύσεις που ταξιδεύουν παγκοσμίως
Το Ιράν είναι μια χώρα με πλούσια γαστρονομική παράδοση αλλά και ένας από τους πρωταγωνιστές του παγκόσμιου εμπορίου μπαχαρικών και ξηρών καρπών. Η γεωγραφία, το κλίμα, οι αιώνες καλλιεργητικής εμπειρίας και οι εμπορικές διαδρομές από την Εγγύς Ανατολή ως την Ασία καθιστούν την ιρανική παραγωγή ένα ξεχωριστό terroir με αναγνωρισμένο αποτύπωμα στις διεθνείς αγορές. Έτσι, τα μπαχαρικά και ξηροί καρποί Ιράν όπως το σαφράν, το φιστίκι, οι χουρμάδες και άλλα, καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την εικόνα της χώρας στο διεθνές ράφι.

Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης