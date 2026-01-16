Μπαχαρικά και ξηροί καρποί από το Ιράν - Ποιές είναι οι γεύσεις που ταξιδεύουν παγκοσμίως

Αποξηραμένα φρούτα, μπαχαρικά και ξηροί καρποί Ιράν σε όλο τον κόσμο. Οι εκτάσεις και οι εξαγωγές που διαμορφώνουν μια παγκόσμια αγορά.