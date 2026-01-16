Μπαχαρικά και ξηροί καρποί από το Ιράν - Ποιές είναι οι γεύσεις που ταξιδεύουν παγκοσμίως
Μπαχαρικά και ξηροί καρποί από το Ιράν - Ποιές είναι οι γεύσεις που ταξιδεύουν παγκοσμίως
Αποξηραμένα φρούτα, μπαχαρικά και ξηροί καρποί Ιράν σε όλο τον κόσμο. Οι εκτάσεις και οι εξαγωγές που διαμορφώνουν μια παγκόσμια αγορά.
Το Ιράν είναι μια χώρα με πλούσια γαστρονομική παράδοση αλλά και ένας από τους πρωταγωνιστές του παγκόσμιου εμπορίου μπαχαρικών και ξηρών καρπών. Η γεωγραφία, το κλίμα, οι αιώνες καλλιεργητικής εμπειρίας και οι εμπορικές διαδρομές από την Εγγύς Ανατολή ως την Ασία καθιστούν την ιρανική παραγωγή ένα ξεχωριστό terroir με αναγνωρισμένο αποτύπωμα στις διεθνείς αγορές. Έτσι, τα μπαχαρικά και ξηροί καρποί Ιράν όπως το σαφράν, το φιστίκι, οι χουρμάδες και άλλα, καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την εικόνα της χώρας στο διεθνές ράφι.
