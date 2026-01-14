Φτιάχνουμε σπιτικές πίτες με τα υλικά της εποχής
Φτιάχνουμε σπιτικές πίτες με τα υλικά της εποχής
Τον χειμώνα, οι πίτες έχουν την τιμητική τους: χορταστικές γεμίσεις, αρώματα που γεμίζουν την κουζίνα και φύλλα που απαιτούν τεχνική, προσοχή και σωστό χειρισμό.
Σπιτικές πίτες σημαίνουν ζεστά χειμωνιάτικα τραπέζια, υλικά της εποχής και γεύσεις που βασίζονται στην παράδοση αλλά εξελίσσονται μέσα από τη σύγχρονη μαγειρική. Σε αυτό το αφιέρωμα συγκεντρώνουμε χρήσιμες οδηγίες για την παρασκευή πίτας με φύλλο κρούστας και με χωριάτικο φύλλο, αναδεικνύοντας τις ιδιαιτερότητες κάθε τύπου. Παράλληλα, παρουσιάζουμε κλασικές και σύγχρονες συνταγές με εποχικά υλικά, για να δημιουργούμε σπιτικές πίτες που ανταποκρίνονται τόσο στο καθημερινό τραπέζι όσο και σε πιο ξεχωριστές περιστάσεις.
Διαβάστε αναλυτικά στο cantina.protothema.gr
