Τα διάσημα μείγματα μπαχαρικών του κόσμου - Πώς χρησιμοποιούνται και πού θα τα βρείτε
Τα διάσημα μείγματα μπαχαρικών του κόσμου - Πώς χρησιμοποιούνται και πού θα τα βρείτε
Ποια είναι τα πιο διάσημα μείγματα μπαχαρικών στον κόσμο και πώς τα χρησιμοποιούμε στην κουζίνα; Ras el hanout, za’atar, garam masala κα.
Τα μείγματα μπαχαρικών λειτουργούν σαν συμπυκνωμένοι χάρτες γεύσης και πολιτισμού. Κάθε blend αποτυπώνει διαδρομές εμπορίου, τοπικές πρώτες ύλες και μαγειρικές μνήμες. Από το μαροκινό ras el hanout και το μεσανατολικό za’atar έως το ιαπωνικό shichimi και το κινεζικό five spice. Τα τελευταία χρόνια, αυτά τα διεθνή μείγματα περνούν όλο και πιο οργανικά στη σύγχρονη ελληνική κουζίνα, προσφέροντας νέες αναγνώσεις σε απλές πρώτες ύλες και καθημερινές συνταγές. Σε αυτόν τον οδηγό συγκεντρώνουμε τα πιο διάσημα μείγματα μπαχαρικών στον κόσμο και εξετάζουμε πώς τα αξιοποιούμε πρακτικά στο τραπέζι μας.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα