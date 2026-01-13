Πέτρωσε η καστανή ζάχαρη; Ο απλός τρόπος να τη σώσετε

Έχουμε όλα τα υλικά έτοιμα για το γλυκό που έχουμε αποφασίσει να φτιάξουμε. Ο πάγκος καθαρός, η συνταγή μπροστά μας και όλα είναι έτοιμα για να φτιάξουμε τη συνταγή, μέχρι τη στιγμή που ανοίγουμε το ντουλάπι και συνειδητοποιούμε ότι η καστανή ζάχαρη έχει μετατραπεί σε ένα σκληρό, συμπαγές κομμάτι. Είναι από εκείνες τις μικρές απογοητεύσεις που μπορούν να χαλάσουν τη ροή της ζαχαροπλαστικής.