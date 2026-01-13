Πέτρωσε η καστανή ζάχαρη; Ο απλός τρόπος να τη σώσετε
Πέτρωσε η καστανή ζάχαρη; Ο απλός τρόπος να τη σώσετε
Yπάρχει ένας απλός τρόπος που επαναφέρει την καστανή ζάχαρη στην αρχική της υφή μέσα σε λίγα λεπτά και τι να κάνετε για να μη σας ξανασυμβεί
Έχουμε όλα τα υλικά έτοιμα για το γλυκό που έχουμε αποφασίσει να φτιάξουμε. Ο πάγκος καθαρός, η συνταγή μπροστά μας και όλα είναι έτοιμα για να φτιάξουμε τη συνταγή, μέχρι τη στιγμή που ανοίγουμε το ντουλάπι και συνειδητοποιούμε ότι η καστανή ζάχαρη έχει μετατραπεί σε ένα σκληρό, συμπαγές κομμάτι. Είναι από εκείνες τις μικρές απογοητεύσεις που μπορούν να χαλάσουν τη ροή της ζαχαροπλαστικής.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα