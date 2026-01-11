13 ελαφριές συνταγές για τον χειμώνα: τρώμε χορταστικά πιάτα που δεν μας βαραίνουν

Αν ψάχνετε για ελαφριές συνταγές τον χειμώνα, αλλά και ιδέες για τους σωστούς συνδυασμούς πρώτων υλών ώστε να τις πετύχετε, ακολουθεί ένας αναλυτικός οδηγός: με σωστή επιλογή πρωτεΐνης, άφθονων λαχανικών και λίγων, καλά μετρημένων λιπαρών, οι συνταγές μας είναι ζεστές, ευχάριστες για το στομάχι και ελαφριές τόσο θερμιδικά όσο και στην αίσθηση κορεσμού.

Τον χειμώνα έχουμε συνηθίσει τα φαγητά να είναι βαριά, λιπαρά και δύσπεπτα — σαν να χρειάζεται το στομάχι μας να κάνει γυμναστική μόνο για να τα χωνέψει! Ωστόσο, μπορούμε να απολαύσουμε νόστιμα χειμερινά πιάτα που χορταίνουν αλλά δεν βαραίνουν, χωρίς να θυσιάζουμε τη γεύση ή τη θρεπτική τους αξία. Έτσι, κάθε γεύμα γίνεται μια απολαυστική εμπειρία γεμάτη άνεση, ενέργεια και γεύση - χωρίς να σας βαραίνει.



Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr