13 ελαφριές συνταγές για τον χειμώνα: τρώμε χορταστικά πιάτα που δεν μας βαραίνουν
CANTINA
Ελαφριές συνταγές χειμωνιάτικα και θρεπτικά

13 ελαφριές συνταγές για τον χειμώνα: τρώμε χορταστικά πιάτα που δεν μας βαραίνουν

Πώς μπορούμε να απολαύσουμε νόστιμα χειμερινά πιάτα που χορταίνουν αλλά δεν βαραίνουν, χωρίς να θυσιάζουμε τη γεύση ή τη θρεπτική τους αξία

13 ελαφριές συνταγές για τον χειμώνα: τρώμε χορταστικά πιάτα που δεν μας βαραίνουν

Αν ψάχνετε για ελαφριές συνταγές τον χειμώνα, αλλά και ιδέες για τους σωστούς συνδυασμούς πρώτων υλών ώστε να τις πετύχετε, ακολουθεί ένας αναλυτικός οδηγός: με σωστή επιλογή πρωτεΐνης, άφθονων λαχανικών και λίγων, καλά μετρημένων λιπαρών, οι συνταγές μας είναι ζεστές, ευχάριστες για το στομάχι και ελαφριές τόσο θερμιδικά όσο και στην αίσθηση κορεσμού.

Τον χειμώνα έχουμε συνηθίσει τα φαγητά να είναι βαριά, λιπαρά και δύσπεπτα — σαν να χρειάζεται το στομάχι μας να κάνει γυμναστική μόνο για να τα χωνέψει! Ωστόσο, μπορούμε να απολαύσουμε νόστιμα χειμερινά πιάτα που χορταίνουν αλλά δεν βαραίνουν, χωρίς να θυσιάζουμε τη γεύση ή τη θρεπτική τους αξία. Έτσι, κάθε γεύμα γίνεται μια απολαυστική εμπειρία γεμάτη άνεση, ενέργεια και γεύση - χωρίς να σας βαραίνει.

Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης