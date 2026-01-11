Τι τρώμε όταν έχουμε ίωση και δεν αντέχουμε τίποτα

Μια γαστρεντερίτιδα ή κάποια άλλη ίωση, πόνος στο στομάχι ή μια κακή ημέρα για το γαστρεντερικό μάς σύστημα και ξαφνικά το φαγητό γίνεται κάτι ύποπτο. Κάτι που φοβόμαστε. Σε αυτές τις στιγμές, τα πιάτα «αδειάζουν», τα ψυγεία γεμίζουν «ασφαλείς» επιλογές και η διατροφή περιορίζεται σε φρυγανιές, ρύζι και κοτόπουλο. Αλλά είναι πράγματι αυτή η σωστή αντιμετώπιση; Και κυρίως, πώς επιστρέφουμε στο κανονικό φαγητό χωρίς να ταλαιπωρηθούμε ξανά; Μιλήσαμε με τη διατροφολόγο Κλεοπάτρα Αρέστη για να ξεκαθαρίσουμε τι ισχύει, ποιοι είναι οι μύθοι και όλα όσα μπορούν να μάς βοηθήσουν να επιστρέψουμε γρήγορα στην κανονική διατροφή μας.