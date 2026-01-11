Το ταπεράκι του σχολείου: Οι 10 αλμυρές και 10 γλυκές προτάσεις μας
Το ταπεράκι του σχολείου: Οι 10 αλμυρές και 10 γλυκές προτάσεις μας
Μετά τις σχολικές διακοπές είμαστε όλοι, παιδιά και γονείς, λίγο αποσυντονισμένοι, καθώς πρέπει να επιστρέψουμε στις καθημερινές μας συνήθειες
Για τα πιτσιρίκια αυτό σημαίνει επιστροφή στα θρανία και για τους γονείς προετοιμασία για το ταπεράκι του σχολείου.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα