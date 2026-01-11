Το λάθος που κάνουμε όλοι με τα τηγανητά: γιατί το χαρτί κουζίνας δεν βοηθά
Το λάθος που κάνουμε όλοι με τα τηγανητά: γιατί το χαρτί κουζίνας δεν βοηθά
Γιατί το χαρτί κουζίνας δεν είναι ο σωστός τρόπος να στραγγίζουμε τα τηγανητά και τι προτείνουν οι επαγγελματικές κουζίνες για τραγανό αποτέλεσμα.
Το να στραγγίζουμε τα τηγανητά σε χαρτί κουζίνας έχει γίνει πλέον αυτονόητη κίνηση μετά το τηγάνισμα. Όμως αυτή η συνήθεια δεν βοηθά ούτε τη γεύση ούτε την υφή και δεν κάνει αυτό που νομίζουμε ότι κάνει. Ο ατμός, το λάδι και ο τρόπος που «δουλεύει» το χαρτί παίζουν καθοριστικό ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα.
