Σνακ για το σχολείο με 15€ την εβδομάδα: 20 ρεαλιστικές επιλογές για έναν μήνα
CANTINA

Σνακ για το σχολείο με 15€ την εβδομάδα: 20 ρεαλιστικές επιλογές για έναν μήνα

Η ερώτηση τι σνακ για το σχολείο να δώσουμε στο παιδί μας, αποτελεί καθημερινή πρόκληση για κάθε οικογένεια.

Σνακ για το σχολείο με 15€ την εβδομάδα: 20 ρεαλιστικές επιλογές για έναν μήνα
Μπορεί όμως ένα παιδί να έχει ποικιλία στο κολατσιό και στα σνακ για το σχολείο με μόλις 15 ευρώ την εβδομάδα; Η απάντηση είναι ναι, με σωστό προγραμματισμό, απλά υλικά και ρεαλιστικές τιμές ελληνικών σούπερ μάρκετ.

Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης