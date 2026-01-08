Σνακ για το σχολείο με 15€ την εβδομάδα: 20 ρεαλιστικές επιλογές για έναν μήνα

Η ερώτηση τι σνακ για το σχολείο να δώσουμε στο παιδί μας, αποτελεί καθημερινή πρόκληση για κάθε οικογένεια.