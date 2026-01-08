Τι δεν πρέπει να τρώμε πριν κοιμηθούμε; 7 τροφές που χαλάνε τον ύπνο μας
Τι δεν πρέπει να τρώμε πριν κοιμηθούμε; 7 τροφές που χαλάνε τον ύπνο μας

Δείτε ποιες επιλογές σε τρόφιμα και ροφήματα είναι καλύτερο να αποφεύγουμε και τι δεν πρέπει να τρώμε πριν τον ύπνο μας

Ο καλός ύπνος δεν εξαρτάται μόνο από τις ώρες που κοιμόμαστε, αλλά και από το τι καταναλώνουμε μέσα στην ημέρα και κυρίως τις τελευταίες ώρες πριν πέσουμε στο κρεβάτι. Καφές, σοκολάτα, βαριά φαγητά ή ακόμα και υπερβολική ποσότητα νερού μπορούν να διαταράξουν τον κύκλο του ύπνου μας. Δείτε ποιες επιλογές είναι καλύτερο να αποφεύγουμε και τι δεν πρέπει να τρώμε πριν κοιμηθούμε.

