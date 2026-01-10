Καστοριά: Ακολουθώντας τις γευστικές διαδρομές της Δυτικής Μακεδονίας
Καστοριά: Ακολουθώντας τις γευστικές διαδρομές της Δυτικής Μακεδονίας
Η περιοχή δεν είναι μόνο εικόνες, αλλά μια ολοκληρωμένη εμπειρία που αξίζει να ζήσετε, απολαμβάνοντας το φαγητό στην Καστοριά
Γούνες, φασόλια, Ραγκουτσάρια και μια λίμνη ατμοσφαιρική και γαλήνια. Αυτά είναι τα best sellers της Καστοριάς – προϊόντα και ομορφιές που την έχουν καθιερώσει ως αγαπημένο χειμερινό προορισμό. Ωστόσο, αυτή η όμορφη πόλη της Δυτικής Μακεδονίας έχει πολλά περισσότερα να δώσει, αρκεί να υπάρχει χρόνος και όρεξη για εξερεύνηση. Ειδικά αν πάρετε την «όρεξη» με την κυριολεκτική της σημασία, θα ανακαλύψετε ότι η Καστοριά, όπως και η ευρύτερη περιοχή, είναι πλούσια σε γαστρονομικές απολαύσεις, συνοδευμένες πάντα από το αυθεντικό χαμόγελο και την ευγένεια των ντόπιων. Αν λοιπόν δεν την έχετε ακόμα βάλει στους μελλοντικούς προορισμούς σας, ήρθε η ώρα να το ξανασκεφτείτε.
