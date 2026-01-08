6 ποντιακές πίτες που περνούν από γενιά σε γενιά

Οι παραδοσιακές ποντιακές πίτες αποτελούν ζωντανό κομμάτι της γαστρονομικής και πολιτισμικής ταυτότητας του Πόντου και τον συνδετικό κρίκο μεταξύ της μνήμης, της παράδοσης και της καθημερινής ζωής