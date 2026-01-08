6 ποντιακές πίτες που περνούν από γενιά σε γενιά
6 ποντιακές πίτες που περνούν από γενιά σε γενιά
Οι παραδοσιακές ποντιακές πίτες αποτελούν ζωντανό κομμάτι της γαστρονομικής και πολιτισμικής ταυτότητας του Πόντου και τον συνδετικό κρίκο μεταξύ της μνήμης, της παράδοσης και της καθημερινής ζωής
Με απλά υλικά, φροντισμένη ζύμη και ευρηματικές γεμίσεις, οι οικοδέσποινες δημιουργούν μια εντυπωσιακή ποικιλία από αλμυρά και γλυκά εδέσματα, που συνοδεύουν γιορτές, νηστείες και οικογενειακά τραπέζια. Από τα μυρωδάτα γιαγλία και τα τραγανά ωτία, μέχρι τα σιροπιαστά πορέκ και τα χορταστικά πελεμέτσια, κάθε πίτα αφηγείται μια ιστορία γεύσης, τόπου και συλλογικής μνήμης.
