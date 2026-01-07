V&A Café: Σχεδόν δύο αιώνες ζωής για το πρώτο εστιατόριο μουσείου στον κόσμο

Πίσω στη μακρινή δεκαετία του 1850, οι Λονδρέζοι επιβιβάζονταν σε ιππήλατα ταξί για να μεταβούν από το κεντρικό Λονδίνο στην απομακρυσμένη, τότε, περιοχή του Brompton, ώστε να επισκεφθούν τις συλλογές εφαρμοσμένων τεχνών και επιστημών του South Kensington Museum.Σήμερα, πάνω από 170 χρόνια μετά, κάποια στοιχεία του διάσημου μουσείου έχουν εξελιχθεί πολύ και κάποια ευτυχώς διατηρούν την ιστορική τους συνέχεια προς όφελος των εκατομμυρίων φίλων και επισκεπτών του.Το Victoria & Albert Museum, όπως είναι πλέον το όνομά του -φόρος τιμής στο βασιλικό ζεύγος Βικτωρίας και Αλβέρτου που προώθησαν τις τέχνες και τις επιστήμες- είναι το μεγαλύτερο μουσείο διακοσμητικών τεχνών στον κόσμο, περίφημο για τις ανεξάντλητες συλλογές του και τις εξαιρετικές περιοδικές εκθέσεις που διοργανώνει.