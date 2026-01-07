V&A Café: Σχεδόν δύο αιώνες ζωής για το πρώτο εστιατόριο μουσείου στον κόσμο
V&A Café: Σχεδόν δύο αιώνες ζωής για το πρώτο εστιατόριο μουσείου στον κόσμο
Με χώρους αντάξιους του μεγαλύτερου μουσείου διακοσμητικών τεχνών παγκοσμίως, το V&A Café εντυπωσιάζει με το μενού και την ιστορία του
Πίσω στη μακρινή δεκαετία του 1850, οι Λονδρέζοι επιβιβάζονταν σε ιππήλατα ταξί για να μεταβούν από το κεντρικό Λονδίνο στην απομακρυσμένη, τότε, περιοχή του Brompton, ώστε να επισκεφθούν τις συλλογές εφαρμοσμένων τεχνών και επιστημών του South Kensington Museum.
Σήμερα, πάνω από 170 χρόνια μετά, κάποια στοιχεία του διάσημου μουσείου έχουν εξελιχθεί πολύ και κάποια ευτυχώς διατηρούν την ιστορική τους συνέχεια προς όφελος των εκατομμυρίων φίλων και επισκεπτών του.
Το Victoria & Albert Museum, όπως είναι πλέον το όνομά του -φόρος τιμής στο βασιλικό ζεύγος Βικτωρίας και Αλβέρτου που προώθησαν τις τέχνες και τις επιστήμες- είναι το μεγαλύτερο μουσείο διακοσμητικών τεχνών στον κόσμο, περίφημο για τις ανεξάντλητες συλλογές του και τις εξαιρετικές περιοδικές εκθέσεις που διοργανώνει.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Σήμερα, πάνω από 170 χρόνια μετά, κάποια στοιχεία του διάσημου μουσείου έχουν εξελιχθεί πολύ και κάποια ευτυχώς διατηρούν την ιστορική τους συνέχεια προς όφελος των εκατομμυρίων φίλων και επισκεπτών του.
Το Victoria & Albert Museum, όπως είναι πλέον το όνομά του -φόρος τιμής στο βασιλικό ζεύγος Βικτωρίας και Αλβέρτου που προώθησαν τις τέχνες και τις επιστήμες- είναι το μεγαλύτερο μουσείο διακοσμητικών τεχνών στον κόσμο, περίφημο για τις ανεξάντλητες συλλογές του και τις εξαιρετικές περιοδικές εκθέσεις που διοργανώνει.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα