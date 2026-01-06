Θαλασσινή κουζίνα: 7 συνταγές από τη Μάγκυ Ταμπακάκη
Μάγκυ Ταμπακάκη θαλασσινή κουζίνα

Θαλασσινή κουζίνα: 7 συνταγές από τη Μάγκυ Ταμπακάκη

Πεσκανδρίτσα, τόνος, μπακαλιάρος, λαβράκι και σολομός ντύνουν το γιορτινό τραπέζι με συνταγές από τη Μάγκυ Ταμπακάκη, κατευθείαν από τον νότο της Ιταλίας.

Θαλασσινή κουζίνα: 7 συνταγές από τη Μάγκυ Ταμπακάκη
Η θαλασσινή κουζίνα μέσα από συνταγές από τη Μάγκυ Ταμπακάκη

Πίτσα γεμιστή με αντίδια τσιγαριστά, αντζούγια και κάππαρη (Pizza alle scarole)
Η Pizza alle scarole (πίτσα με αντίδια) είναι μια σκεπαστή πίτσα που φτιάχνουν παραδοσιακά στη Νάπολη τα Χριστούγεννα. Γεμίζεται με σοταρισμένη σκαρόλα (είδος αντιδιού), ελιές, κάππαρη, αντζούγιες, κουκουνάρι, σταφίδες και σκόρδο. Δείτε τη συνταγή εδώ.

