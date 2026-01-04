Εν αρχή ην ο ζωμός: Οι Κρύστη Καραγεώργου και Εύα Μονοχάρη μοιράζονται τα μυστικά τους
Εν αρχή ην ο ζωμός: Οι Κρύστη Καραγεώργου και Εύα Μονοχάρη μοιράζονται τα μυστικά τους
Ο ζωμός είναι το άλφα και το ωμέγα για πολλές παρασκευές, καθώς η νοστιμιά του ανεβάζει το γευστικό επίπεδο του πιάτου
Είτε πρόκειται για γέμιση, είτε gravy, είτε σούπα, είτε κάποιο ριζότο, ο ζωμός είναι η βάση όλων.
Δύο cheffes, η Κρύση Καραγεώργου και η Εύα Μονοχάρη μοιράζονται τα μυστικά τους για τέλειο σπιτικό ζωμό.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Δύο cheffes, η Κρύση Καραγεώργου και η Εύα Μονοχάρη μοιράζονται τα μυστικά τους για τέλειο σπιτικό ζωμό.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα