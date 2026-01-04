Αφράτα και ακαταμάχητα: 15 συνταγές για λαχταριστά σουφλέ
Αφράτα και ακαταμάχητα: 15 συνταγές για λαχταριστά σουφλέ
Τα αφράτα και καλοφουσκωμένα σουφλέ ήταν, είναι και θα παραμείνουν μία ασφαλής, επιτυχημένη και -κυρίως- νόστιμη επιλογή όταν σχεδιάζουμε ένα γιορτινό κάλεσμα στο σπίτι ή ένα κυριακάτικο οικογενειακό γεύμα
Ένα καλοψημένο, πλούσιο σουφλέ μπορεί να σταθεί άνετα ως πρώτο πιάτο σε ένα επίσημο τραπέζι ή ακόμα και ως κύριο γεύμα σε ένα χαλαρό κυριακάτικο φαγητό. Αν πάλι το μενού έχει ήδη αρκετά αλμυρά, οι γλυκές εκδοχές αποτελούν ένα εξαιρετικό κλείσιμο.
Δείτε όλες τις συνταγές στο cantina.protothema.gr
Δείτε όλες τις συνταγές στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα