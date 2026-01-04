Αφράτα και ακαταμάχητα: 15 συνταγές για λαχταριστά σουφλέ

Τα αφράτα και καλοφουσκωμένα σουφλέ ήταν, είναι και θα παραμείνουν μία ασφαλής, επιτυχημένη και -κυρίως- νόστιμη επιλογή όταν σχεδιάζουμε ένα γιορτινό κάλεσμα στο σπίτι ή ένα κυριακάτικο οικογενειακό γεύμα