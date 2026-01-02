Η γεύση των Χριστουγέννων για την Κρύστη Καραγεώργου

Η Κρύστη Καραγεώργου το 2004 ξεκίνησε τις σπουδές της στη Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων στο Γαλαξίδι. Σημαντικό μαγειρικό σημείο αναφοράς της αποτελεί ο σεφ Γιάννης Μπαξεβάνης