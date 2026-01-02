Η γεύση των Χριστουγέννων για την Κρύστη Καραγεώργου
Κρύστη Καραγεώργου Προσήλιο

Η γεύση των Χριστουγέννων για την Κρύστη Καραγεώργου

Η Κρύστη Καραγεώργου το 2004 ξεκίνησε τις σπουδές της στη Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων στο Γαλαξίδι. Σημαντικό μαγειρικό σημείο αναφοράς της αποτελεί ο σεφ Γιάννης Μπαξεβάνης

Η γεύση των Χριστουγέννων για την Κρύστη Καραγεώργου
Το 2016 μαζί με τον συνεργάτη της, Γιώργο Καμπίτση, άνοιξαν το εστιατόριο Προσήλιο στη Χώρα της Ζακύνθου, όπου υπογράφει το μενού.

