Τι είναι το δείπνο της ευετηρίας; Μια περιήγηση στο πρωτοχρονιάτικο τραπέζι της Ελλάδας
Βρώσιμα σύμβολα τύχης και προόδου για να ξορκιστεί η αβεβαιότητα της νέας χρονιάς

Υπάρχουν τραπέζια που στρώνονται για την απόλαυση και άλλα που στρώνονται για να «δουλέψουν» πάνω στο μέλλον. Το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι, σε όλη την Ελλάδα, ανήκει στη δεύτερη κατηγορία: είναι μια τελετουργία μετάβασης, ένα συλλογικό ξόρκι απέναντι στην αβεβαιότητα, ένας τρόπος να μεταφραστεί η αγωνία του άγνωστου σε υλικά πράγματα, σε ψωμί που φουσκώνει, σε κρέας που σιγοβράζει, σε σπόρους που σκορπίζουν στο κατώφλι. Εδώ η γεύση δεν είναι απλώς απόλαυση, είναι γλώσσα. Και η λέξη κλειδί της βραδιάς είναι μία: ευετηρία, η καλοχρονιά, η ευχή να «πάει μπροστά» το σπίτι, να γεμίσουν τα ντουλάπια, να σταθεί ο χρόνος με το μέρος μας.

