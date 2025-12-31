Πώς φτιάχνουμε γεμιστή φαραώνα (φραγκόκοτα); Η συνταγή, το γέμισμα και το τέλειο ψήσιμο
Φραγκόκοτα γεμιστή φραγκόκοτα φαραώνα

Κάθε φορά που προετοιμάζουμε ένα εορταστικό τραπέζι θέλουμε τα πιάτα που θα σερβίρουμε να είναι νόστιμα και εντυπωσιακά

Η γεμιστή φαραώνα, δηλαδή η γεμιστή φραγκόκοτα, είναι ένα από αυτά. Η σεφ Κρύστη Καραγεώργου μάς δίνει τη συνταγή, μας καθοδηγεί βήμα-βήμα για το σωστό και προσεκτικό γέμισμα και μας αποκαλύπτει όλα τα μυστικά για να πετύχουμε το τέλειο ψήσιμο.

