Η επιστήμη πίσω από τις τέλειες παραδοσιακές δίπλες

Η στιγμή που το λεπτό φύλλο ζύμης αγγίζει το καυτό λάδι είναι καθοριστική. Σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, μια άμορφη λωρίδα ζύμης, μετατρέπεται σε τραγανή δομή, με όγκο και άρωμα

Τίποτα δεν είναι τυχαίο σε αυτή τη μεταμόρφωση. Η θερμοκρασία, η σύσταση της ζύμης, η ταχύτητα του διπλώματος και το σωστό σιρόπιασμα συνεργάζονται σε μια ακριβή αλληλουχία φυσικοχημικών διεργασιών.

Οι παραδοσιακές δίπλες, όσο απλές κι αν φαίνονται, αποτελούν ένα μικρό πείραμα χημείας των τροφίμων, όπου η παράδοση συναντά την επιστήμη και η τεχνική εμπειρία επιβεβαιώνει τη θεωρία.

