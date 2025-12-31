Η επιστήμη πίσω από τις τέλειες παραδοσιακές δίπλες

Η στιγμή που το λεπτό φύλλο ζύμης αγγίζει το καυτό λάδι είναι καθοριστική. Σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, μια άμορφη λωρίδα ζύμης, μετατρέπεται σε τραγανή δομή, με όγκο και άρωμα