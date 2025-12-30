Γιορτινοί κορμοί: 12 δοκιμασμένες και λαχταριστές συνταγές

Από τον κλασικό σοκολατένιο κορμό μέχρι πιο μοντέρνες εκδοχές με κάστανο, πραλίνα, φρούτα ή ακόμα και παγωτό, ο κορμός είναι το γλυκό που προσαρμόζεται σε κάθε γούστο και κάθε επίπεδο ζαχαροπλαστικής εμπειρίας.



Σε αντίθεση με άλλα περίτεχνα γλυκά, ο κορμός προσφέρει απεριόριστες δυνατότητες παραλλαγών, τόσο στη γέμιση όσο και στην επικάλυψη, ενώ μπορεί να προετοιμαστεί από νωρίς, κάνοντας την οργάνωση του γιορτινού τραπεζιού πιο εύκολη από ποτέ. Δεν είναι τυχαίο ότι αναζητήσεις όπως «κορμός Πρωτοχρονιάς συνταγή» ή «εύκολος γιορτινός κορμός» ανεβαίνουν κατακόρυφα αυτές τις μέρες.



Στο άρθρο που ακολουθεί συγκεντρώσαμε δοκιμασμένες, λαχταριστές συνταγές για γιορτινούς κορμούς για την Πρωτοχρονιά: εύκολες, γρήγορες αλλά και πιο δημιουργικές, για να διαλέξετε αυτή που ταιριάζει στο στυλ και το τραπέζι σας. Γιατί η νέα χρονιά αξίζει να ξεκινήσει… γλυκά.



