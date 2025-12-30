Τα 10 κορυφαία cocktails του 2025 και πώς να τα φτιάξουμε

To 2025 τα cocktails έγιναν πιο καθαρά στη σύλληψη και πιο ουσιαστικά στη γεύση. Κλασικά ποτά όπως το Negroni, το Last Word και οι Margaritas επανήλθαν δυναμικά, αυτή τη φορά με μικρές σύγχρονες πινελιές. Οι bartenders δούλεψαν περισσότερο με καθαρά αποστάγματα, λιγότερη ζάχαρη και καλύτερη ισορροπία. Η χρήση bitter, aperitivo και fortified wines ενισχύθηκε, ενώ τα low-alcohol και non-alcoholic cocktails βρήκαν τη θέση τους στα περισσότερα bar menus.

Από κλασικά revival μέχρι tropical και modern craft, η πάρα κάτω 10άδα αποτυπώνει τις κορυφαίες τάσεις της χρονιάς, όπως ψηφίστηκαν από τους αναγνώστες του βραβευμένου Punch και καταγράφονται στον Difford’s Guide.



