Σαλάτα με ραντίτσιο, κάσιους και dressing με blue cheese

Σε κάθε γιορτινό τραπέζι που ετοιμάζουμε, εκτός από τα ορεκτικά και τα κυρίως πιάτα, κεντρικό ρόλο παίζει και η σαλάτα. Εδώ έχουμε μία πολύ νόστιμη συνταγή με την ιδιαίτερη γεύση του blue cheese