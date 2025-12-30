Πίτα-λαχανοντολμάς με χοιρινό κιμά και σάλτσα πάπρικας
Πίτα-λαχανοντολμάς με χοιρινό κιμά και σάλτσα πάπρικας
Γιορτινό τραπέζι δεν νοείται χωρίς λαχανοντολμάδες. Εδώ θα πρωτοτυπήσουμε λίγο και αντί για το κλασικό πιάτο θα φτιάξουμε πίτα-λαχανοντολμά
Διαδικασία
Βήμα 1
Λάχανο & γέμιση: Σοτάρουμε τα κρεμμύδια και το πράσο με 2 κουτ. σούπας ελαιόλαδο και 2 κουτ. σούπας νερό για περίπου 10' σε χαμηλή φωτιά, μέχρι να καραμελώσουν και να βγάλουν όλη τη γλύκα τους. Αφήνουμε τα κρεμμύδια να κρυώσουν.
