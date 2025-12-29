Στριφτή κολοκυθόπιτα με πορτοκαλί κολοκύθα και ξινόχοντρο
CANTINA
Στριφτή κολοκυθόπιτα

Στριφτή κολοκυθόπιτα με πορτοκαλί κολοκύθα και ξινόχοντρο

Σε κάθε γιορτινό ή κυριακάτικο τραπέζι οι πίτες ξεχωρίζουν. Εδώ φτιάχνουμε μία πολύ νόστιμη στριφτή κολοκυθόπιτα με ξινόχοντρο

Διαδικασία
Βήμα 1
Γέμιση: Βάζουμε σε μια κατσαρόλα την κολοκύθα με νερό και βράζουμε μέχρι να μαλακώσει, για 20'-30'. Σουρώνουμε καλά. Κατόπιν τη σπάμε με ένα πιρούνι, χωρίς να την πολτοποιήσουμε τελείως.

Δείτε αναλυτικά τη συνταγή στο cantina.protothema.gr
