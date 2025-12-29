Η μαγειρική στο γιορτινό τραπέζι για τη Μάγκυ Ταμπακάκη
Η μαγειρική στο γιορτινό τραπέζι για τη Μάγκυ Ταμπακάκη
Η Μάγκυ Ταμπακάκη φοίτησε στην Accademia Italiana Chef στη Ρώμη και η πρώτη της δουλειά ήταν στο εστιατόριο Essenza έξω από την Περούτζα
Η Μάγκυ Ταμπακάκη σπούδασε στο Πολιτικό Τμήμα της Νομικής Αθηνών και μετακόμισε στη Ρώμη για μεταπτυχιακό. Εκεί στα 30 της μπήκε η μαγειρική στη ζωή της. Πρώτα ερασιτεχνικά και αργότερα επαγγελματικά. Φοίτησε στην Accademia Italiana Chef στη Ρώμη και η πρώτη της δουλειά ήταν στο εστιατόριο Essenza (ένα αστέρι Michelin) έξω από την Περούτζα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα