Η μαγειρική στο γιορτινό τραπέζι για τη Μάγκυ Ταμπακάκη

Η Μάγκυ Ταμπακάκη σπούδασε στο Πολιτικό Τμήμα της Νομικής Αθηνών και μετακόμισε στη Ρώμη για μεταπτυχιακό. Εκεί στα 30 της μπήκε η μαγειρική στη ζωή της. Πρώτα ερασιτεχνικά και αργότερα επαγγελματικά. Φοίτησε στην Accademia Italiana Chef στη Ρώμη και η πρώτη της δουλειά ήταν στο εστιατόριο Essenza (ένα αστέρι Michelin) έξω από την Περούτζα.

