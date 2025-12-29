Μια σπιτική τούρτα σαν Snickers: Σοκολατένια, αφράτη και γεμάτη καραμέλα
CANTINA
σπιτική τούρτα Snickers

Αυτή η σπιτική τούρτα σοκολάτας Snickers έχει ακριβώς τη γεύση που θα περιμέναμε από το όνομά της. Κλέβει πάντα τις εντυπώσεις.

Αυτή η σπιτική τούρτα σοκολάτας Snickers έχει ακριβώς τη γεύση που θα περιμέναμε από το όνομά της. Αποτελείται από ζουμερές βάσεις σοκολατένιου κέικ, γεμισμένες με αφράτη βουτυρόκρεμα φιστικοβούτυρου και σπιτική καραμέλα με φιστίκια, ενώ καλύπτεται εξωτερικά με βελούδινη γκανάς σοκολάτας γάλακτος.

Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
