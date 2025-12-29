Μια σπιτική τούρτα σαν Snickers: Σοκολατένια, αφράτη και γεμάτη καραμέλα
Μια σπιτική τούρτα σαν Snickers: Σοκολατένια, αφράτη και γεμάτη καραμέλα
Αυτή η σπιτική τούρτα σοκολάτας Snickers έχει ακριβώς τη γεύση που θα περιμέναμε από το όνομά της. Κλέβει πάντα τις εντυπώσεις.
Αυτή η σπιτική τούρτα σοκολάτας Snickers έχει ακριβώς τη γεύση που θα περιμέναμε από το όνομά της. Αποτελείται από ζουμερές βάσεις σοκολατένιου κέικ, γεμισμένες με αφράτη βουτυρόκρεμα φιστικοβούτυρου και σπιτική καραμέλα με φιστίκια, ενώ καλύπτεται εξωτερικά με βελούδινη γκανάς σοκολάτας γάλακτος.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα