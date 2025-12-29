Βενετσιάνικο παστίτσιο με χοιρινό - Η Έυα Μονοχάρη μάς μαθαίνει βήμα-βήμα τη συνταγή
Βενετσιάνικο παστίτσιο με χοιρινό - Η Έυα Μονοχάρη μάς μαθαίνει βήμα-βήμα τη συνταγή
Μαθαίνουμε τα πάντα για το βενετσιάνικο παστίτσιο. Από τον κιμά και τη σάλτσα, μέχρι τη ζύμη και τον σωστό τρόπο να το συνθέσουμε.
Γεννημένο από τη βενετσιάνικη επιρροή στα Κύθηρα, όπου η κουζίνα τους επηρεάστηκε έντονα από την ιταλική γαστρονομία, το βενετσιάνικο παστίτσιο είναι το φαγητό της γιορτής!
Είναι ιδιαίτερα γεμάτο και εντυπωσιακό παστίτσιο χωρίς μπεσαμέλ αλλά με μια ζύμη που τα υλικά της θυμίζουν τάρτα - και μάλιστα σχεδόν γλυκιά. Το βενετσιάνικο παστίτσιο είναι μοναδικό, οι γεύσεις πλούσιες, σύνθετες αλλά και ισορροπημένες, δεν υπάρχει κάτι να συγκριθεί μαζί του γευστικά.
