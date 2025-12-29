Η γαλοπούλα των ημερών
Η γαλοπούλα των ημερών
Η γαλοπούλα των ημερών δεν είναι απλώς το κεντρικό πιάτο του γιορτινού τραπεζιού. Είναι αφορμή για τεχνική, σωστό ψήσιμο και πειραματισμούς
Η γαλοπούλα των ημερών δεν είναι απλώς το κεντρικό πιάτο του γιορτινού τραπεζιού. Είναι αφορμή για τεχνική, σωστό ψήσιμο και επιλογές που κάνουν τη διαφορά ανάμεσα στο στεγνό και το ζουμερό. Από το σκεύος μέχρι τη θερμοκρασία, όλα μετρούν.
Δείτε αναλυτικά τη συνταγή στο cantina.protothema.gr
Δείτε αναλυτικά τη συνταγή στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα