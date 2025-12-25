Βγαίνουμε για τσάι; 5 επιλεγμένες διευθύνσεις από τη Δάφνη μέχρι το Χαλάνδρι

Πράσινο, μαύρο, rooibos ή oolong, κάθε ποικιλία κρύβει διαφορετικά αρώματα και ιδιότητες, και τα παρακάτω καταστήματα προσφέρουν μερικές από τις πιο ενδιαφέρουσες επιλογές σε τσάι στην Αθήνα