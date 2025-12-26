Χριστούγεννα με γεύσεις νοσταλγίας από τη Νάντια Μακρυγιάννη
Η Νάντια Μακρυγιάννη εμπνέεται από τις παιδικές αναμνήσεις στα εορταστικά τραπέζια και μας προτείνει ένα νοσταλγικό μενού για τα Χριστούγεννα
Η Νάντια Μακρυγιάννη σπούδασε Δημόσια Διοίκηση στο Πάντειο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, όμως πάντα το μεράκι της ήταν η μαγειρική και περισσότερο η ζαχαροπλαστική. Η τελευταία ήταν αυτή που την κέρδισε και την έκανε να μετατρέψει το χόμπι της σε δουλειά. Έτσι, το 2012 άλλαξε πλεύση και μπήκε στις κουζίνες και στα εργαστήρια ζαχαροπλαστικής. Κάποιοι από τους σημαντικούς σταθμούς της καριέρας της ήταν το πέρασμά της από τα ζαχαροπλαστεία Μέλισσα και Φύσις, αλλά και από το ξενοδοχείο Amanzoe στο Πόρτο Χέλι. Παράλληλα, έχει παρακολουθήσει αρκετά σεμινάρια από ξένους κυρίως σεφ και ζαχαροπλάστες, όπως εκείνα των Ισπανών Jordi Bordas και Miquel Guarro.
