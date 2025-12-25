Το παστέλι της Άνδρου και οι χριστουγεννιάτικες βεγγέρες: Ένα κέρασμα με ιστορία
Στην Άνδρο, τα Χριστούγεννα είχαν γεύση, άρωμα και μεγάλη ιστορία. Το παστέλι, όπως και τα ξεροτήγανα, τα καλσούνια, τα παστιτσάκια, ήταν μόνο μερικά από τα παραδοσιακά γλυκίσματα του νησιού για το καθιερωμένο κέρασμα, στις χριστουγεννιάτικες βεγγέρες. Τις απογευματινές επισκέψεις από σπίτι σε σπίτι, τα τραπέζια που άνοιγαν χωρίς πρόσκληση και τις μεγάλες χειμωνιάτικες κουβέντες που κρατούσαν μέχρι αργά.
