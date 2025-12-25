Χριστούγεννα αλλιώς: Δημιουργικό, μεσογειακό μενού 5 πιάτων από την Ελένη Σαράντη
CANTINA
Χριστούγεννα Γιορτινό μενού Ελένη Σαράντη

Χριστούγεννα αλλιώς: Δημιουργικό, μεσογειακό μενού 5 πιάτων από την Ελένη Σαράντη

Ένα πλήρες γιορτινό μενού πέντε πιάτων για τα Χριστούγεννα, με δημιουργικό χαρακτήρα σε μεσογειακό φόντο, από την σεφ Ελένη Σαράντη.

Τα Χριστούγεννα δεν χρειάζονται απαραίτητα υπερβολή για να είναι εντυπωσιακά. Χρειάζονται καθαρές γεύσεις, ισορροπία και μια ιδέα που να ενώνει το τραπέζι. Σε αυτό το πνεύμα, η Ελένη Σαράντη προτείνει ένα πλήρες μενού πέντε πιάτων με μεσογειακό φόντο, όπου η δημιουργικότητα συναντά την εποχικότητα και η γιορτή παραμένει ουσιαστική.

Δείτε το πλήρες γιορτινό μενού για τα Χριστούγεννα στο cantina.protothema.gr
