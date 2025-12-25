Χριστούγεννα αλλιώς: Δημιουργικό, μεσογειακό μενού 5 πιάτων από την Ελένη Σαράντη
Χριστούγεννα αλλιώς: Δημιουργικό, μεσογειακό μενού 5 πιάτων από την Ελένη Σαράντη
Ένα πλήρες γιορτινό μενού πέντε πιάτων για τα Χριστούγεννα, με δημιουργικό χαρακτήρα σε μεσογειακό φόντο, από την σεφ Ελένη Σαράντη.
Τα Χριστούγεννα δεν χρειάζονται απαραίτητα υπερβολή για να είναι εντυπωσιακά. Χρειάζονται καθαρές γεύσεις, ισορροπία και μια ιδέα που να ενώνει το τραπέζι. Σε αυτό το πνεύμα, η Ελένη Σαράντη προτείνει ένα πλήρες μενού πέντε πιάτων με μεσογειακό φόντο, όπου η δημιουργικότητα συναντά την εποχικότητα και η γιορτή παραμένει ουσιαστική.
Δείτε το πλήρες γιορτινό μενού για τα Χριστούγεννα στο cantina.protothema.gr
Δείτε το πλήρες γιορτινό μενού για τα Χριστούγεννα στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα