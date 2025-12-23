Δωδεκαήμερο: Τα γαστρονομικά έθιμα ανά την Ελλάδα

Δωδεκαήμερο έχουμε συνηθίσει να αποκαλούμε την περίοδο μεταξύ Χριστουγέννων και Θεοφανίων, που συγκεντρώνει τις περισσότερες «μεγάλες» γιορτές σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα