Τσάι για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά - Πού θα βρείτε blends, αρώματα και δώρα
Φέτος, το τσάι και τα ροφήματα είναι στις πρώτες επιλογές. Από φασκόμηλο με εσπεριδοειδή μέχρι rooibos και μαλοτήρα η έμπνευση δεν έχει όρια
Έξω κάνει απίστευτο κρύο, η κίνηση στους δρόμους δεν αντέχεται, το σπίτι γεμίζει με φίλους, τα δώρα αλλάζουν χέρια και γύρω μας υπάρχουν πολύχρωμα κουτιά με κάθε λογής ιδέες. Φέτος, το τσάι και τα ροφήματα είναι στις πρώτες επιλογές, περισσότερο από άλλες φορές. Μίγματα με μπαχαρικά, αρωματικά τσάγια, βοτανικά ροφήματα, μονοποικιλιακά, οργανικά, ελληνικά, εξωτικά, όλα σε σύγχρονες συνθέσεις. Από φασκόμηλο με εσπεριδοειδή μέχρι matcha και μαλοτήρα η έμπνευση δεν έχει όρια. Είναι πρακτικά, όμορφα, μας κάνουν καλό και λειτουργούν ως ιδανικό δώρο με στυλ και χαρακτήρα.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
