Τσάι για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά - Πού θα βρείτε blends, αρώματα και δώρα

Φέτος, το τσάι και τα ροφήματα είναι στις πρώτες επιλογές. Από φασκόμηλο με εσπεριδοειδή μέχρι rooibos και μαλοτήρα η έμπνευση δεν έχει όρια