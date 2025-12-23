Ακταίον: Με ανανεωμένο μενού, το all day και all seasons restaurant στη Ρόδο
Ακταίον: Με ανανεωμένο μενού, το all day και all seasons restaurant στη Ρόδο

Λίγα σημεία στη Ρόδο κουβαλούν τόσο έντονα το βάρος και τη γοητεία της ιστορίας όσο το Ακταίον, που  μετρά σχεδόν έναν αιώνα ζωής και λειτουργεί χειμώνα-καλοκαίρι, αποδεικνύοντας ότι η έννοια της «σεζόν» είναι τελικά σχετικό

Ακταίον: Με ανανεωμένο μενού, το all day και all seasons restaurant στη Ρόδο
Γι’ αυτό και τις ημέρες των γιορτών που διανύουμε, κι επειδή η ατμόσφαιρα ζητά κάτι ξεχωριστό, το «Ακταίον» αναδεικνύεται σε μία από τις πιο ολοκληρωμένες επιλογές για χριστουγεννιάτικο και πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν.

Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
