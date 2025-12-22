Ουίσκι: Πώς φτιάχνουμε τρία κλασικά κοκτέιλ
Ουίσκι: Πώς φτιάχνουμε τρία κλασικά κοκτέιλ
Old Fashioned, Manhattan, Rusty Nail
Έχουν κοινό παρoνομαστή το ουίσκι. Φτιάχνονται απλώς σε ένα mixing glass, με τη μείξη δύο ή τριών υλικών και ανήκουν στην κατηγορία των κλασικών κοκτέιλ.
Πώς θα φτιάξουμε βήμα - βήμα: Old Fashioned, Manhattan, Rusty Nail .
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Πώς θα φτιάξουμε βήμα - βήμα: Old Fashioned, Manhattan, Rusty Nail .
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα