6 γιορτινές συνταγές σε 3 ώρες: Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα για να τα προλάβετε όλα

Κάθε φορά που ετοιμάζουμε ένα εορταστικό δείπνο δεν θέλουμε να περνάμε πολλές ώρες στην κουζίνα, αλλά θέλουμε οι καλεσμένοι μας να απολαύσουν νόστιμα και περιποιημένα πιάτα