Η συνταγή της ημέρας: Γλασαρισμένο φιλέτο σολομού – Το μενού της εβδομάδας (22/12-28/12)
Η συνταγή της ημέρας: Γλασαρισμένο φιλέτο σολομού – Το μενού της εβδομάδας (22/12-28/12)
Κάθε Δευτέρα η ομάδα του Cantina σάς δίνει ιδέες για να φτιάξετε το μενού της εβδομάδας με τους πιο νόστιμους συνδυασμούς.
Δευτέρα 22/12
Γλασαρισμένο φιλέτο σολομού με σάλτσα από κρεμώδες τυρί
Ζουμερός σολομός με γλυκόξινη κρούστα που του δίνει απίθανη γεύση, σερβιρισμένος με πληθωρική κρεμώδη σάλτσα. Ιδανικό πιάτο για το καθημερινό σας τραπέζι
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Γλασαρισμένο φιλέτο σολομού με σάλτσα από κρεμώδες τυρί
Ζουμερός σολομός με γλυκόξινη κρούστα που του δίνει απίθανη γεύση, σερβιρισμένος με πληθωρική κρεμώδη σάλτσα. Ιδανικό πιάτο για το καθημερινό σας τραπέζι
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα