Η συνταγή της ημέρας: Γλασαρισμένο φιλέτο σολομού – Το μενού της εβδομάδας (22/12-28/12)
CANTINA

Η συνταγή της ημέρας: Γλασαρισμένο φιλέτο σολομού – Το μενού της εβδομάδας (22/12-28/12)

Κάθε Δευτέρα η ομάδα του Cantina σάς δίνει ιδέες για να φτιάξετε το μενού της εβδομάδας με τους πιο νόστιμους συνδυασμούς.

Η συνταγή της ημέρας: Γλασαρισμένο φιλέτο σολομού – Το μενού της εβδομάδας (22/12-28/12)
Δευτέρα 22/12
Γλασαρισμένο φιλέτο σολομού με σάλτσα από κρεμώδες τυρί
Ζουμερός σολομός με γλυκόξινη κρούστα που του δίνει απίθανη γεύση, σερβιρισμένος με πληθωρική κρεμώδη σάλτσα. Ιδανικό πιάτο για το καθημερινό σας τραπέζι

Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης