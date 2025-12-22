Μους με λευκή σοκολάτα, καρύδια και μελομακάρονα
Μους με λευκή σοκολάτα, καρύδια και μελομακάρονα
Τα μελομακάρονα συναντούν τη λευκή κουβερτούρα ΙΟΝ και μετατρέπονται σε ένα αέρινο, χριστουγεννιάτικο γλυκό
Διαδικασία
Βήμα 1
Σε μπεν μαρί ή φούρνο μικροκυμάτων λιώνουμε την λευκή κουβερτούρα, σε ένα μπολ βάζουμε τα 125 γρ. από την κουβερτούρα για να φτιάξουμε τη μους. Στην υπόλοιπη προσθέτουμε τα καρύδια και ανακατεύουμε, σε ένα δίσκο που έχουμε καλύψει με αντικολλητικό χαρτί απλώνουμε τα καρύδια και τα ξεχωρίζουμε με ένα κουτάλι.
