Γιορτές στον Πειραιά με την IKEA: Αγορές, δώρα και Σουηδικό Βistro
Γιορτές στον Πειραιά με την IKEA: Αγορές, δώρα και Σουηδικό Βistro
Το κατάστημα IKEA Πειραιάς έχει φορέσει τα… γιορτινά του – και μάλιστα όχι μόνο λόγω εποχής
Μετά από ένα εκτεταμένο remodelling, το κατάστημα υποδέχεται τους επισκέπτες με μια φρέσκια, λειτουργική και απόλυτα εμπνευσμένη εικόνα, που κάνει την εμπειρία αγορών πιο καθαρή και ευχάριστη από ποτέ. Κι αν η διαδρομή μέσα στους ανανεωμένους ορόφους μοιάζει πιο απολαυστική, το πραγματικά νόστιμο highlight βρίσκεται στο τέλος: μια ολοκληρωμένη σουηδική γαστρονομική εμπειρία που σφραγίζει ιδανικά κάθε επίσκεψη στο κατάστημα ΙΚΕΑ Πειραιάς.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα