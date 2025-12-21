Γιορτές στον Πειραιά με την IKEA: Αγορές, δώρα και Σουηδικό Βistro
CANTINA
IKEA

Γιορτές στον Πειραιά με την IKEA: Αγορές, δώρα και Σουηδικό Βistro

Το κατάστημα IKEA Πειραιάς έχει φορέσει τα… γιορτινά του – και μάλιστα όχι μόνο λόγω εποχής

Γιορτές στον Πειραιά με την IKEA: Αγορές, δώρα και Σουηδικό Βistro
Μετά από ένα εκτεταμένο remodelling, το κατάστημα υποδέχεται τους επισκέπτες με μια φρέσκια, λειτουργική και απόλυτα εμπνευσμένη εικόνα, που κάνει την εμπειρία αγορών πιο καθαρή και ευχάριστη από ποτέ. Κι αν η διαδρομή μέσα στους ανανεωμένους ορόφους μοιάζει πιο απολαυστική, το πραγματικά νόστιμο highlight βρίσκεται στο τέλος: μια ολοκληρωμένη σουηδική γαστρονομική εμπειρία που σφραγίζει ιδανικά κάθε επίσκεψη στο κατάστημα ΙΚΕΑ Πειραιάς.

Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης