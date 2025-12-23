Χριστούγεννα στην κουζίνα: Οι 8 συσκευές που χρειάζονται βαθύ καθάρισμα τώρα, σύμφωνα με τους ειδικούς

Τα Χριστούγεννα η κουζίνα μετατρέπεται σε μικρό εργαστήριο με ζύμες, μαγειρικές, πολλά σκεύη, φουρνίσματα και ξεφουρνίσματα και ένα ψυγείο γεμάτο προμήθειες. Όμως πίσω από το ιδανικό πλάνο για το γιορτινό γεύμα συχνά αγνοούμε τις συσκευές που «σηκώνουν» το μεγαλύτερο βάρος. Αυτές λοιπόν, χρειάζονται βαθύ καθάρισμα πριν αρχίσει ο μαραθώνιος. Οι ειδικοί, μάλιστα, εξηγούν ότι λίπη, υγρασία, άλατα και υπολείμματα τροφών συσσωρεύονται σε σημεία που δεν φαίνονται, μειώνοντας την απόδοση και επιβαρύνοντας την ενέργεια που καταναλώνουμε. Αν παραμελήσουμε τον φούρνο, το ψυγείο ή το πλυντήριο πιάτων μπορεί να δημιουργηθούν προβλήματα όπως ανεπιθύμητες οσμές μέχρι λάθη στις θερμοκρασίες, την πιο ακατάλληλη στιγμή.

Γι’ αυτό και συγκεντρώσαμε τις οκτώ συσκευές που αξίζει να καθαριστούν σε βάθος πριν ξεκινήσει η γιορτινή προετοιμασία. Το αποτέλεσμα; Μικρότερη ένταση, καλύτερη οργάνωση και μια κουζίνα που δουλεύει μόνο για εμάς.



