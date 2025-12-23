Ο Καποδίστριας και πώς η πατάτα βρήκε τη θέση της στο ελληνικό τραπέζι
CANTINA
Καποδίστριας Πατάτα Ιωάννης Καποδίστριας

Ο Καποδίστριας και πώς η πατάτα βρήκε τη θέση της στο ελληνικό τραπέζι

Η νέα ταινία «Καποδίστριας», γίνεται αφορμή να θυμηθούμε πώς ένα τρόφιμο άλλαξε για πάντα τη διατροφή της Ελλάδας

Ο Καποδίστριας και πώς η πατάτα βρήκε τη θέση της στο ελληνικό τραπέζι
Η νέα ταινία «Καποδίστριας», βασισμένη στη ζωή ενός από τους σημαντικότερους Έλληνες πολιτικούς, γίνεται αφορμή να θυμηθούμε πώς ένα τρόφιμο άλλαξε για πάντα τη διατροφή της Ελλάδας. Στο πρόσωπο του Ιωάννη Καποδίστρια έχουμε μάθει να βλέπουμε τον διπλωμάτη και θεμελιωτή του ελληνικού κράτους, πίσω όμως από το πολιτικό βάρος και τις μεταρρυθμίσεις, επιβιώνει ο μύθος για την εισαγωγή της πατάτας στην Ελλάδα.

Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης